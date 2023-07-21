ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской и Черниговской областям, прогремели взрывы (фото)

Командование Воздушных сил предупреждало о ракетной угрозе для северных областей и сообщало о нескольких пусках сверхзвуковых ракет "Оникс" в направлении Одессы.

Российские оккупанты во время воздушной тревоги атаковали Одесскую область посреди дня. Глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале 21 июля призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В Telegram-каналах начали писать о том, что в городе и области звучали громкие взрывы. Корреспондент Фокуса также подтвердил, что слышал звуки взрывов в регионе.

В Одесской областной военной администрации призвали жителей не снимать военных и оставаться в укрытиях до тех пор, пока опасность не закончится.

"Жители всей области, оставайтесь в безопасных месяцах до отбоя! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу", — говорится в сообщении.

Больше подробностей о дневной атаке Российской Федерации по Одессе и области от местных властей не поступало. Также неизвестно, есть ли последствия и жертвы.

В пресс-службе Воздушных сил ВСУ также отметили, что были зафиксированы пуски ракет "Оникс" в направлении Одесской области, поэтому жителей призвали обезопасить себя.

"Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии!" — говорится в сообщении.

Через время Командование ВС ВСУ предупредило, что ВС РФ осуществили повторные пуски "Ониксов" в направлении Одесской области.

Примечательно, что воздушная тревога была объявлена по всей стране после 10:40. В Воздушных силах предупреждали об опасности жителей северных, центральных, восточных и южных областей.

В результате сегодняшней ракетной атаки пострадала также Черниговская область, сообщает ОК "Север". Было повреждено здание местного дома культуры.

Россия посреди дня атаковала мирные города Украины Фото: Оперативное командование "Север" Facebook

"В одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля сообщалось, что РФ обстреляла спасателей в Одесской области во время ликвидации последствий обстрела. Это была четвертая атака на регион подряд. Осуществлялись пуски крылатых ракет волнами и для этого РФ выбрала новую тактику: чтобы обойти систему ПВО, российские "Калибры" летели на очень низкой высоте из акватории Черного моря.