ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской и Черниговской областям, прогремели взрывы (фото)
Командование Воздушных сил предупреждало о ракетной угрозе для северных областей и сообщало о нескольких пусках сверхзвуковых ракет "Оникс" в направлении Одессы.
Российские оккупанты во время воздушной тревоги атаковали Одесскую область посреди дня. Глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале 21 июля призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
В Telegram-каналах начали писать о том, что в городе и области звучали громкие взрывы. Корреспондент Фокуса также подтвердил, что слышал звуки взрывов в регионе.
В Одесской областной военной администрации призвали жителей не снимать военных и оставаться в укрытиях до тех пор, пока опасность не закончится.
"Жители всей области, оставайтесь в безопасных месяцах до отбоя! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу", — говорится в сообщении.
Больше подробностей о дневной атаке Российской Федерации по Одессе и области от местных властей не поступало. Также неизвестно, есть ли последствия и жертвы.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ также отметили, что были зафиксированы пуски ракет "Оникс" в направлении Одесской области, поэтому жителей призвали обезопасить себя.
"Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии!" — говорится в сообщении.
Через время Командование ВС ВСУ предупредило, что ВС РФ осуществили повторные пуски "Ониксов" в направлении Одесской области.
Примечательно, что воздушная тревога была объявлена по всей стране после 10:40. В Воздушных силах предупреждали об опасности жителей северных, центральных, восточных и южных областей.
В результате сегодняшней ракетной атаки пострадала также Черниговская область, сообщает ОК "Север". Было повреждено здание местного дома культуры.
"В одном из населенных пунктов района повреждено здание местного дома культуры. По предварительным данным, жертвы отсутствуют. Другая информация уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля сообщалось, что РФ обстреляла спасателей в Одесской области во время ликвидации последствий обстрела. Это была четвертая атака на регион подряд. Осуществлялись пуски крылатых ракет волнами и для этого РФ выбрала новую тактику: чтобы обойти систему ПВО, российские "Калибры" летели на очень низкой высоте из акватории Черного моря.