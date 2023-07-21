Противодействие Ирану: ВМС США направят дополнительные силы в Персидский залив (фото)

В регион, согласно решению Пентагона, направляют группу кораблей, состоящей из десантных USS Bataan, USS Carter Hall и транспортного дока USS Mesa Verde. Также в Персидский залив перебросят 2500 морпехов.

Соединенные Штаты направили на Ближний Восток дополнительные военные корабли и тысячи морских пехотинцев для усиления безопасности в связи с попытками Ирана захватить там коммерческие суда. Это решение было одобрено Пентагоном, сообщает издание Military Times.

Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, для этих целей в Персидский залив направлены амфибийная группа готовности USS Bataan и 26-ое экспедиционное подразделение морской пехоты. Группа готовности состоит из трех кораблей, включая десантно-штурмовой корабль Bataan, а экспедиционное подразделение обычно насчитывает около 2500 морских пехотинцев.

Наряду с USS Bataan в состав группы входят еще два боевых десантных транспортных дока USS Mesa Verde и десантный корабль USS Carter Hall. Группа покинула Норфолк, штат Вирджиния, в начале этого месяца, однако 20 июля было еще неясно, продолжают ли все три корабля свой путь в район Персидского залива.

Транспортный док USS Mesa Verde

Десантный корабль USS Carter Hall

Также сообщается, что ранее в сторону Ближнего Востока американцы направили эсминец USS Thomas Hudner с управляемым ракетным вооружением и группу истребителей F-16 и штурмовиков A-10.

"Дополнительные силы предоставляют уникальные возможности, которые, наряду с нашими странами-партнерами в регионе, обеспечивают дальнейшую защиту свободной международной торговли и поддержание международного порядка, основанного на правилах, а также сдерживают дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе", — прокомментировал решение американский генерал Эрик Курилла.

Ранее сообщалось, что по словам официального представителя Белого дома Джона Кирби, Иран за последние два года совершил 15 атак в регионе на коммерческие суда. Последний инцидент произошел 3 мая, когда нефтяной танкер Niovi под панамским флагом был захвачен иранскими кораблями во время прохождения через Ормузский пролив.