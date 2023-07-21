Обстрелы "Ониксами": есть ли в Украине средства для противодействия противокорабельным ракетам (фото)

Ракета летит быстро и на низкой высоте, что затрудняет ее обнаружение, поэтому для эффективного перехвата необходимы комплексы по типу Patriot.

Российские войска начали использовать противокорабельные ракеты из береговых ракетных комплексов "Бастион" для ударов по югу Украины. В Defense Express разбирались, есть ли эффективное противодействие против ракет "Оникс".

Оккупанты начали использовать противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", которые могут поражать наземные цели на высокой скорости около 2448 км/ч и имеют боевую часть 200 кг. Траектория полета происходит по комбинированной схеме. В начале полета ракета летит на высоте 14-15 км, а при приближении к цели она снижается на 5-7 метров от поверхности. При этом дальность полета ракеты составляет до 300 км, если весь полет будет на низкой высоте, то дальность уменьшается до 120 км. Но обновленная версия ракеты "Оникс-М" имеет заявленную дальность уже в 800 км.

Оникс-М имеет дальность до 800 км

Система наведения ракеты на конечном участке осуществляется радиолокационной головкой самонаведения, но есть возможность поражения по заранее вложенным координатам. В издании "Оникс" называют классической противокорабельной ракетой, но с высокой скоростью полета, что ее отличает от Х-35, Harpoon или "Нетуна".

Возможно ли перехватить "Оникс"?

С начала полномасштабной войны РФ лишь эпизодически использовала "Оникс". В июне 2022 года ВСУ рапортовали о перехвате 8 ракет "Оникс", затем их использовали в декабре 2022 года и ракеты тоже были перехвачены. Но в июле 2022 года в командовании Воздушных Сил ВСУ отметили, что такая цель, как П-800 "Оникс" является чрезвычайно сложной для украинской противовоздушной обороны. Месяцем позже было заявлено, что Украина не может сбивать "Ониксы", для перехвата надо ЗРК Patriot или SAMP/T.

Боеголовка ракеты Оникс

Однако в издании отмечают, что П-800 можно сбить с курса не только противоракетой, но и с помощью средств РЭБ. Поэтому Украина сбивает их с цели и таким образом, о чем заявлял представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат. Однако РФ могла модернизировать ракеты.

Самым эффективным способом будет уничтожение самого "Бастиона", но он имеет мобильную базу, поэтому окно для поражения очень короткое.

Напомним, 21 июля ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской и Черниговской областях прогремели взрывы. В направлении Одессу были применены ракеты "Оникс".

20 июля Игнат заявил, почему ВСУ не могут сбить ракеты "Оникс" и Х-22.