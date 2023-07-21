Не для ПВО: стало известно, для чего Германия передавала ВСУ лазерные целеуказатели

Украинская армия получила систему, которая позволит с еще большей точностью поражать российские цели на расстоянии до 70 км.

Германия в обновленном списке военной помощи Украине передала в ВСУ 10 лазерных целеуказателей. Оказалось, что они предназначены не для ПВО, а для высокоточных артиллерийских снарядов.

На сайте немецкого правительства 20 июля обновили данные по поставкам военной помощи. Среди 10 танков Leopard 1А5, боеприпасов и сотен тысяч аптечек исследователи обратили внимание на лазерные целеуказатели для артиллерии.

Ранее считалось, что лазерные целеуказатели передавались для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Однако сейчас их передали для высокоточных снарядов Vulcano.

Благодаря лазерному лучу точность боеприпаса еще больше возрастает. Vulcano — это дальнобойный боеприпас, который способен поражать цели на расстоянии 70 км с точностью до 1 метра. Целеуказание может осуществляться с беспилотника.

Видео с объяснением принципа действия

Боеприпас существует в двух вариантах: BER и GLR. Они отличаются между собой дальностью стрельбы и точностью. В GLR версии есть полуактивная лазерная система и наведение с программируемым взрывателем. Это позволяет поражать даже движущиеся цели.

Напомним, в августе 2022 года ВСУ заказали 255 подкалиберных управляемых боеприпасов Vulcano. Финансировали приобретение ЕС и немецкое правительство.

21 июля Германия доставила в Украину первую партию танков Leopard 1A5. Всего ВСУ получат более 100 машин.