Мины за 1,4 млрд грн: ВСУ не получили боеприпасы, заказанные Минобороны 7 месяцев назад, — УП

Министерство обороны Украины заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал", которая так и не предоставила армии оговоренную партию боеприпасов.

Фирма "Львовский арсенал", с которой Минобороны Украины семь месяцев назад заключило контракт и внесло предоплату на поставку крупной партии минометных боеприпасов 120 мм и 82 мм на сумму почти 1 миллиард 400 миллионов гривен, так и не предоставила вооружения. Как выяснилось, компания получила экспортную лицензию от фирмы-поставщика из одной страны ЕС, а мины лежали на складах в другой стране. Об этом сообщает издание "Украинская правда" в своем расследовании, обнародованном 21 июля.

По информации журналистов, фирма "Львовский арсенал" на момент заключения контракта с Минобороны не получила экспортных лицензий страны, где хранятся заказанные мины. В министерстве не могли проверить эту информацию, так как поставки вооружения организуют через посредников и контролировать этот процесс трудно.

Кроме того, собеседники УП в Министерстве обороны утверждают, что в ведомстве не могут проверять все компании, с кем заключают контракты. Обычно работают с фирмами, у которых есть разрешение от Кабинета министров на импорт вооружений. А у "Львовского арсенала" такое разрешение есть. Хотя до осени 2022 г. фирма не фигурировала среди крупных поставщиков вооружений и прежде занималась научными консультациями и торговлей.

В издании сообщают, что после просрочки первых плановых поставок Минобороны подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать с "Львовского арсенала" предоплату и пеню на общую сумму 1,53 миллиарда гривен. Собеседники УП в Минобороны сообщили, что ведомству удалось добиться ареста почти миллиарда грн на счетах фирмы. Это деньги, которые остались после того, как часть суммы "Львовский Арсенал" вывел поставщикам. Однако в издании отмечают, что решение в судебном реестре пока не опубликовано.

Основатель "Львовского арсенала" – Юрий Збитнев, в прошлом народный депутат Верховной Рады. Его бывшая супруга, киевская журналистка Рена Назарова, работает в Офисе президента. Однако, по информации УП, со Збитневым у нее трудные отношения, так как несколько лет назад они разводились через суд, где фигурировали темы домашнего насилия, раздела имущества и опекунских прав.

В "Львовском арсенале", по информации журналистов, сообщили, что все-таки смогли получить экспортные лицензии и начнут поставки по контракту. Пока неясно, как снимут арест с замороженных счетов фирмы и дадут ли в Минобороны добро на вывод денег.

Фокус писал 20 июля, что ВС ФР используют мины 60-х годов, оставшиеся после Второй мировой войны, чтобы заблокировать продвижение украинских войск на юге.