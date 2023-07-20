Россияне используют все мины, которые накопили после Второй мировой, — ВСУ (видео)

Оккупанты могут использовать мины, которым более 60 лет, чтобы заблокировать продвижение украинских войск на юге.

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Российские захватчики используют мины 60-х годов, они используют все, что накопили после Второй мировой. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер отдельной бригады ТрО Днепра Александр Курбатов.

Оккупанты имеют целью применять большое количество мин, чтобы заблокировать продвижение украинских войск. Мины 60-х годов активно ими используются.

"Думаю, если поискать, будут мины и более древние", — заявил он.

В течение многих десятилетий оккупанты накапливали эти мины. По его словам, они сейчас используют все эти средства, которые накопили после Второй мировой войны. Оккупанты пытаются превратить степную территорию нашего государства в сплошные минные поля.

"Эти поля буквально идут гектарами", — отметил пресс-офицер.

Курбатов отметил, что все это делается, чтобы украинские войска не смогли использовать тяжелую бронетехнику. Для этого нужно создавать коридоры.

"Когда в почве лежит, это уже не видно, а они минировали в течение многих месяцев и сейчас эти поля заросли травой", — добавил он.

Напомним, 16 июля танкист ВСУ удивился совету инструкторов из ФРГ, которые предложили просто объехать минное поле, поскольку у них на картах указаны участки размером 100х200 метров. Они заявили, что их можно "просто объезжать" вместо разминирования. В ответ он объяснил, что у нас гектары заминированы.

Также 18 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что Украина еще не использовала всю боевую мощь в контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются медленно из-за минных полей. Командование бережет жизни военнослужащих, а потому замедление — это нормально.