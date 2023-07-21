Смесь карабина М4 и M16A1: в Украине нашли гибридную винтовку западного образца (фото)

На опубликованных фото можно заметить, что американский карабин М4 оснащен нижним ресивером от винтовки M16A1 предположительно 1974-1975 годов выпуска.

Война в Украине не перестает удивлять новыми изобретениями в области всевозможных вооружений. После различных комбинаций боевых модулей и брони на бронетехнике, появилось и гибридное стрелковое оружие. Как рассказали обозреватели Army Recognition, в Украине была замечена необычная находка — карабином M4 с уникальной конфигурацией.

На фотографии был изображен M4 в сочетании с нижней ствольной коробкой от M16A1, что намекает на возможный гибридный прототип. Согласно снимку, серийный номер оружия позволяет предположить, что оно было выпущено в 1974-1975 годах.

"Такая идея гибридизации дает нам возможность поближе познакомиться с культовым оружием — M4 и M16A1", — пишут обозреватели.

Карабин М4 с нижним ресивером от М16А1

M16A1 можно легко опознать по характерной маркировке: "COLT M16A1 PROPERTY OF U.S. GOVT CAL 5.56 MM"

Карабин M4 — американская универсальная штурмовая винтовка. С момента принятия на вооружение в 1994 г. она активно использовалась в многочисленных конфликтах по всему миру и до сих пор остается одним из важнейших элементов вооруженных сил США и других стран. Его проектирование началось в 1982 г. и завершилось в 1993 г., после чего различные производители стали выпускать и совершенствовать его.

Масса M4 в снаряженном состоянии составляет около 2,92 кг, а с магазином на 30 патронов и подвесом около 3,52 кг. Общая длина винтовки 838 мм при выдвинутой ложе и 756 мм при убранной ложе, что делает ее компактным и легко маневренным оружием.

Винтовка рассчитана на натовский патрон 5,56 мм и использует газоотводную автоматику с закрытым поворотным затвором от Юджина Стоунера.

В автоматическом режиме темп стрельбы достигает от 700 до 950 выстрелов в минуту, при эффективности дальности поражения до 500 метров.

Винтовка M16A1 тяжелее своего коллеги и имеет более длинный ствол. Вес оружия 5,78 кг при длине в 1000 мм. Автоматический темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту.

"M16A1 можно легко опознать по характерной маркировке: "COLT M16A1 PROPERTY OF U.S. GOVT CAL 5.56 MM". Серийный номер выгравирован на левой стороне, над магазинной коробкой, что позволяет точно отследить его наличие в арсеналах вооруженных сил", — пояснили авторы публикации.

Отметим, что на фото нижний ресивер действительно от M16A1 — это может означать, что конструкция винтовки позволяет экспериментировать со ствольными коробками М4 и M16A1.

"Насколько уместно такое сочетание, еще предстоит выяснить, но это открывает возможность для нового прозвища этого нового творения", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что военные эксперты заметили у охранника президента Украины Владимира Зеленского уникальное оружие. Речь идет о Laugo Arms Alien — это пистолет под названием "Чужой", стоимость которого достигает $5000.