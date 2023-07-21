Угрозы в Черном море: в РФ заявили, что будут лишь "досматривать" суда, идущие в Украину

По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, прежде чем принимать какие-либо меры, необходимо убедится, что судно "идет с чем-то плохим".

Российская Федерация намерена проводить досмотры на кораблях, идущих по акватории Черного моря. Об этом сказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин, пишет российское издание "Интерфакс" 21 июля.

Сообщается, что РФ все еще будет рассматривать судна в Черном море как несущие грузы военного предназначения, однако перед тем, как принимать какие-либо решения, корабли будут досматривать.

"Имеется в виду, мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так", — заявил Вершинин.

Замминистра сказал, что упомянутое решение носит финансово-экономический характер. Он подчеркнул, что это "совершенно логично" и добавил, что после окончания действия "зернового коридора" образовалась зона "повышенной военной опасности".

"Есть меры, которые должны принимать все и понимать все, потому что речь идет о страховании и перестраховании судов", — сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, что согласно заявлению Минобороны РФ от 19 июля, корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов.

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 21 июля отметил, что Украина имеет право и возможность отвечать на действия флота Российской Федерации в Черном море по своему усмотрению.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 21 июля назвал "потенциальной угрозой" тот факт, что Украина будет считать российские суда, следующие по Черному морю в РФ или в оккупированные порты, перевозящими военные грузы.