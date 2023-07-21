"У РФ есть существенные недостатки": Киев может добиться успеха в наступлении, — глава ЦРУ

Уильям Бернс пообещал обеспечить Украину разведывательной поддержкой и обменом информацией, чтобы одержать победу над армией РФ.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 20 июля, выступая на форуме по безопасности в Аспене, заявил, что Украина может добиться успеха в контрнаступлении из-за структурных проблем в российском командовании и руководстве, сообщает Deutsche Welle.

В качестве обоснования Уильям Бернс сослался на разведданные, свидетельствующие о наличии "некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной", которую выстроили российские войска.

Директор ЦРУ указал на "низкий боевой дух", "плохое командование" и "беспорядок среди политического и военного руководства РФ". Мятеж боевиков ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "обнажил некоторые существенные слабости" системы, построенной президентом РФ Владимиром Путиным, добавил Бернс.

По словам директора ЦРУ, это вселяет в него оптимизм относительно успеха украинского контрнаступления.

"Это будет трудная задача, но мы как разведывательное агентство сделаем все возможное, чтобы обеспечить разведывательную поддержку и обмен информацией, которые помогут украинцам добиться прогресса", — пообещал Бернс.

Уильям Джозеф Билл Бернс — американский государственный деятель и дипломат. Директор Центрального разведывательного управления при администрации Джо Байдена.

Заместитель Государственного секретаря США в 2011—2014 годах, и.о. Государственного секретаря США 20—21 января 2009 года. Посол США в Российской Федерации (2005—2008).

Кроме этого, 21 июля сообщалось, что в США оценили, как Украина применяет кассетные боеприпасы. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что, по первоначальным сообщениям, применение кассетных боеприпасов повлияло на российские оборонительные построения и маневры.

Напомним, что 20 июля в сети появилась информация, что ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы в Красногоровке. По информации журналиста Юрия Бутусова, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли удар по оккупантам в Покровском районе Донецкой области.