"Кладбище техники": бойцы 66 бригады показали видео уничтожения бронемашин ВС РФ (видео)

На видео генерала Сырского — мастер-класс от бойцов ВСУ: они использовали три разных вида вооружения, чтобы уничтожить российскую технику.

Бригадный генерал и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал кадры работы 66 ОМБр ВСУ. На видео результативная отработка по бронемашинам ВС РФ, которые пополнили "кладбище техники" врага. Видео опубликовано в Telegram-канале бригадного генерала.

В заметке Сырского — коллекция из трех ударов по российской технике. При этом во всех трех случаях бойцы 66 бригады использовали разное оружие:

сначала применили дрон, который сбросил гранату на российский танк;

66 ОМБр ВСУ — уничтожение российского танка

затем — ПТРК, из которого выпустили ракету в направлении военной техники ВС РФ;

66 ОМБр ВСУ — уничтожение техники РФ

последние кадры — дым над российской бронемашиной неустановленного типа, из люка которой выныривают двое солдат.

66 ОМБр ВСУ — уничтожение бронемашины ВС РФ

Генерал отметил, что 66 бригада успешно пополнила "кладбище орковской техники".

Отметим, глава Сухопутных войск не указал, где именно происходят события, которые он показал на видео. Однако в материале онлайн-медиа Минобороны "АрмияInform" рассказывается о том, как 66 ОМБр использует против ВС РФ российские же трофейные ПТРК "Корнет". При этом отмечается, что бригада действует в Донецкой области.

Генштаб ВСУ перечислил горячие точки на пяти участках фронта в Донецкой области — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском. В частности, враг пытается атаковать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Согласно данным волонтерского сообщества DeepState, армия РФ пытается атаковать еще и на Сватовском отрезке (между Лиманом и Купянском), в частности — усиливает боевые действия на границе с Донецкой областью возле населенных пунктов в направлении Лимана и в Серебрянском лесничестве. Кроме того, указано, что продолжаются активные бои возле Авдеевки.

Ситуация на линии фронта на границе Донецкой и Луганской областей по состоянию на 21 июля 2023 года

Напоминаем, 2 июля бойцы 66 бригады опубликовали видео применения ПТРК против военной техники ВС РФ. Пресс-служба бригады рассказала, что точный удар уничтожил наблюдательный пункт противника.

За неделю до этого военные показали кадры тренировки на полигоне. Тренировка проходила в условиях, максимально приближенных к боевым: украинские бронемашины перемещались по местности, похожей на ту, где вскоре должны действовать бойцы ВСУ.