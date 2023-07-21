Почти "долетело" до узла связи: в Симферополе произошел взрыв и начался пожар (видео)

На видео из Симферополя слышно минимум два взрыва, которые произошли после того, как начался пожар.

21 июля в центре Симферополя в оккупированном Крыму прогремел единичный взрыв. После этого на одной из улиц неподалеку от узла связи ВС РФ в небо поднялся столб дыма. О происшествии рассказали в российском Telegram-канале "ЧП Севастополь".

Информацию о взрыве в Крыму автор канала опубликовал в 18:15. При этом указывается, что стоп дым поднялся на Балаклавской улице.

Через несколько минут опубликовали еще одно видео. На видео видно открытые языки огня, нескольких пожарных. Также было слышно минимум два взрыва.

Дым от взрыва в Симферополе

Отметим, улица Балаклавская расположена в юго-восточной части Симферополя, ближе к центру.

Где произошел взрыв в Симферополе

Вокруг улицы Балаклавской есть несколько военных объектов — об этом свидетельствует карта портала "Радио Свобода". В частности, в 2 км к востоку от улицы — узел связи ЧФ РФ (в/ч 40136). Примерно на таком же расстоянии севернее — в/ч 6914 Нацгвардии РФ. А западнее — аэропорт "Заводское", который, согласно данным портала, не работает.

Карта военных объектов ВС РФ в Симферополе

Сейчас по инциденту в Симферополе нет официальной информации от представителей оккупационных властей.

Напоминаем, накануне — 20 июля — было шумно в юго-западном пригороде Москвы. В частности свидетели сообщили, что на поселение Вороновское упало два беспилотника. При этом один повредил крышу медучреждения, в котором Минобороны РФ лечит военных, раненых во время войны в Украине.

Между тем 17 июля удары неизвестных беспилотников повредили Крымский мост: мост закрыли, а транспорт пустили через оккупированный юг Украины.

10 июля начали детонировать снаряды на складе БК к западу от Крымского моста. Согласно некоторым предположениям, по нему могли попасть ракеты Storm Shadow.

Полковник ВСУ Роман Свитан предположил, что подобные массированные атаки на военные объекты ВС РФ в Крыму свидетельствуют о том, что генерал Валерий Залужный готовит полуостров к будущему освобождению.