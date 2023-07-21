Почти "долетело" до узла связи: в Симферополе произошел взрыв и начался пожар (видео)

На видео из Симферополя слышно минимум два взрыва, которые произошли после того, как начался пожар.

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21 июля в центре Симферополя в оккупированном Крыму прогремел единичный взрыв. После этого на одной из улиц неподалеку от узла связи ВС РФ в небо поднялся столб дыма. О происшествии рассказали в российском Telegram-канале "ЧП Севастополь".

Информацию о взрыве в Крыму автор канала опубликовал в 18:15. При этом указывается, что стоп дым поднялся на Балаклавской улице.

Взрыв в Симферополе

Через несколько минут опубликовали еще одно видео. На видео видно открытые языки огня, нескольких пожарных. Также было слышно минимум два взрыва.

Дым от взрыва в Симферополе

Отметим, улица Балаклавская расположена в юго-восточной части Симферополя, ближе к центру.

Где произошел взрыв в Симферополе

Вокруг улицы Балаклавской есть несколько военных объектов — об этом свидетельствует карта портала "Радио Свобода". В частности, в 2 км к востоку от улицы — узел связи ЧФ РФ (в/ч 40136). Примерно на таком же расстоянии севернее — в/ч 6914 Нацгвардии РФ. А западнее — аэропорт "Заводское", который, согласно данным портала, не работает.

Карта военных объектов ВС РФ в Симферополе

Сейчас по инциденту в Симферополе нет официальной информации от представителей оккупационных властей.

Напоминаем, накануне — 20 июля — было шумно в юго-западном пригороде Москвы. В частности свидетели сообщили, что на поселение Вороновское упало два беспилотника. При этом один повредил крышу медучреждения, в котором Минобороны РФ лечит военных, раненых во время войны в Украине.

Между тем 17 июля удары неизвестных беспилотников повредили Крымский мост: мост закрыли, а транспорт пустили через оккупированный юг Украины.

10 июля начали детонировать снаряды на складе БК к западу от Крымского моста. Согласно некоторым предположениям, по нему могли попасть ракеты Storm Shadow.

Полковник ВСУ Роман Свитан предположил, что подобные массированные атаки на военные объекты ВС РФ в Крыму свидетельствуют о том, что генерал Валерий Залужный готовит полуостров к будущему освобождению.