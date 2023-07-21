Майже "долетіло" до вузла зв'язку: у Сімферополі стався вибух і почалась пожежа (відео)

На відео з Сімферополя чутно мінімум два вибухи, які стались після того, як почалась пожежа.

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21 липня у центрі Сімферополя в окупованому Криму пролунав одиничний вибух. Після цього на одній з вулиць неподалік від вузла зв'язку ЗС РФ у небо здійнявся стовп диму. Про подію розповіли у російському Telegram-каналі "ЧП Севастополь".

Інформацію щодо вибуху в Криму автор каналу опублікував о 18:15. При цьому вказується, що стоп дим здійнявся на Балаклавській вулиці.

Вибух у Сімферополі

За кілька хвилин опублікували ще одне відео. На відео видно відкриті язики вогню, кількох пожежників. Також було чутно мінімум два вибухи.

Дим від вибуху у Сімферополі

Зазначимо, вулиця Балаклавська розташована у південному східній частині Сімферополя, ближче до центру.

Де відбувся вибух у Сімферополі

Навколо вулиці Балаклавської є кілька військових об'єктів — про це свідчить мапа порталу "Радіо Свобода". Зокрема, за 2 км на схід від вулиці — вузол зв'язку ЧФ РФ (в/ч 40136). Приблизно на такій же відстані північніше — в/ч 6914 Нацгвардії РФ. А західніше — аеропорт "Заводське", який, згідно з даними порталу, не працює.

Карта військових об'єктів ЗС РФ у Сімферополі

Наразі щодо інциденту у Сімферополі немає офіційної інформації від представників окупаційної влади.

Нагадуємо, напередодні — 20 липня — було гучно в південно-західному передмісті Москви. Зокрема свідки повідомили, що на поселення Вороновське упало два безпілотники. При цьому один пошкодив дах медзакладу, у якому Міноборони РФ лікує військових, поранених під війни в Україні.

Між тим 17 липня удари невідомих безпілотників пошкодили Кримський міст: міст закрили, а транспорт пустили через окупований південь України.

10 липня почали детонувати снаряди на складі БК на захід від Кримського мосту. Згідно з деякими припущеннями, по ньому могли влучити ракети Storm Shadow.

Полковник ЗСУ Роман Світан припустив, що подібні масовані атаки на військові об'єкти ЗС РФ в Криму свідчать про те, що генерал Валерій Залужний готує півострів до майбутнього звільнення.