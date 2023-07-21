300 тысяч невыездных: Арахамия интересуется, запретить ли выезд за границу родственникам госслужащих

Из результатов голосования в канале Арахамии следует, что до завершения военного положения в Украине станут невыездными около 300 тыс. родственников госслужащих.

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуг народа" в Верховной Раде Украины, решил опросить граждан о внесении новых норм в Закон Украины "О государственной службе". Опрос политик проводил в личном Telegram-канале.

Арахамия сформулировал утверждение: "Все госслужащие должны держать свои семьи в Украине во время войны". При этом отметил, что норму следует внести в закон о госслужбе во время войны.

В канале политика — 10 566 подписчиков. Увидели сообщение 49800 человек, из них проголосовали — 25 800. По состоянию на 21 час. 64% поддержали предложение, 36% высказались против.

Те, кто "против", считают, что "это не касается работы на госслужбе".

Голосование в канале Арахамии

Детали законов и постановлений, регулирующих государственную службу

Отметим, в Законе"О государственной службе" не так много упоминаний о семье служащих. В частности, о ней упоминают в статье 37: информация о семейном положении вносится в личную карточку. Затем есть упоминание о том, что в некоторых случаях следует учитывать семейные обстоятельства при переводе на другое место работы, во время командировок и при определении продолжительности ежегодного календарного отпуска.

Между тем во время войны Кабинет Министров принял постановление от 27 января 2023 года. Постановление касается не так собственно семьи госслужащего, как возможности его выезда за границу. Перечислено около 25 категорий госслужащих, которые во время военного положения не могут выехать — список начинается членами Кабмина и завершается депутатами местных советов. При этом делается исключение для отцов и матерей детей в возрасте до 18 лет — их можно проведывать или сопровождать.

В каких случаях госслужащим можно выезжать за границу не в командировку

Государственные служащие — некоторая статистика

Отметим, по состоянию на 31 марта 2023 года Национальное агентство по вопросам государственной службы сообщило, что в Украине на государственной службе находится 166 253 чел. — 124 232 женщин и 42 021 мужчин.

Кроме того НАГС показало, сколько служащих выехало за пределы Украины по неслужебным причинам — 3410 чел. Большинство тех, кто выехал, работали в центральных органах исполнительной власти — в территориальных подразделениях.

Сколько госслужащих выехало за границу

В статистике НАГС не указано распределение госслужащих на семейных и несемейных, с детьми и без детей, с родственниками пожилого возраста и без них. Предположим, на каждую женщину на госслужбе приходится по одному несовершеннолетнему ребенку (то есть речь идет о 124 тыс. детей), а на каждого служащего — по одному родственнику старшего возраста (то есть — 166 тыс. чел.). Тогда можно подсчитать: если норму Арахамии примут, то в Украине в течение военного времени должны безвыездно находиться почти 300 тыс. человек из семей служащих.

Кроме того, показатели 2023 года можно сравнить с данными 2021 года: женщин 121 543, мужчин 42 593. То есть мужчин стало меньше на 572 чел. (на 1,2%), а женщин стало больше на 2689 чел. (на 2,2%).

Напоминаем, на днях Давид Арахамия обратился к региональным чиновникам. Политик заявил, что не время тратить достаточно большие средства на ремонты, благоустройство, реконструкции. Также отметил, что подобные неуместные тендеры могут прекратить"силовым путем".

Несколькими месяцами ранее Арахамия прокомментировал потребность в усилении мобилизационных мероприятий. В частности, уточнил, что при этом нужно учитывать действия Беларуси, где РФ планирует разместить ядерные боезаряды.