Россия нанесла три авиаудара по поселку Нью-Йорк Донецкой области: четверо раненых

В пятницу российская армия беспощадно обстреливала Донецкую область. В результате авиаударов по Нью-Йорку известно о раненом мужчине и трех женщинах.

21 июля руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил об обстреле поселка городского типа Нью-Йорк в Донецкой области. Российские войска нанесли три авиаудара. В результате вражеской атаки были ранены 4 человека.

"Россияне нанесли 3 авиаудара по пгт Нью-Йорк в Донецкой области", — написал Ермак.

По его данным, в результате вражеского обстрела был ранен мужчина и три женщины.

Вражеские обстрелы Донецкой области 21 июля

Армия РФ в пятницу обстреляла поселок Дружба Торецкой громады Донецкой области. В результате двое детей, брат с сестрой, погибли в собственном дворе.

"Обстрел поселка из артиллерии произошел около трех часов дня. Один из снарядов попал во двор, где находились дети, — 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью", — сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В Торецке в результате обстрелов были повреждены дом культуры, школа, жилые дома.

На рассвете обстреляли из Градов Константиновку, убили супругов, повредили школу и 20 домов, также 1 дом поврежден в Предтечино. На Волновахском направлении под огнем Угледар и Богоявленка, к счастью, обошлось без жертв.

По словам председателя ОГА, на Донецком направлении в Кураховской громаде поврежден социальный объект в Горняке. Среди ночи враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.

Напомним, 21 июля пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ракетные обстрелы Украины будут продолжаться. Враг обстрелял Очаковское направление потому, что через Днепро-Бугский лиман планировалось в зерновой инициативе привлечь николаевские порты.

Кроме того, 21 июля ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской и Черниговской областях прогремели взрывы. В направлении Одессу были применены ракеты "Оникс".