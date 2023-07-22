Готовы "идти на риски": Зеленский и Байден обсуждают поставки ракет ATACMS Украине, — Белый дом

Как заявил представитель администрации Байдена Джейк Салливан, Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсуждают передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Форуме безопасности в Аспене.

По его словам, возможность удара украинских сил на большие расстояния должны обеспечить Франция и Великобритания.

"Это даст дополнительные возможности во время контрнаступления Украины", — сказал Салливан.

Также американский чиновник отметил, что Штаты предоставили одно из самых внушительных пособий Украине в области безопасности. Но решение о передаче дальнобойных ракет должен принять лично Байден.

"Об этом он говорил с президентом Зеленским. Они продолжают этот разговор",- рассказал Салливан.

Правда, он отметил, что пока никаких новостей по этому поводу нет. При этом, по словам Салливана, Штаты готовы идти на риски, но после каждого объявления пакета военной помощи Украине в Белом доме оценивают, как реагируют в Кремле.

Также представитель Белого дома заявил, что США ведут с Украиной консультации по поводу того, когда нужно привлечь главные силы, которые были подготовлены для контрнаступления Украины. В Белом доме не хотят менять власть в России, а только "помочь Украине".

Напомним, что на этом же форуме Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть "нейтрализован". Как отметил украинский лидер, россияне соорудили Керченский мост незаконно, поэтому для Киева он является "враждебным объектом".

Кроме того, глава государства объяснил медленное продвижение контрнаступления ВСУ. По словам президента, Россия воспользовалась промедлением, чтобы заминировать все наши земли и выстроить несколько линий обороны. ВСУ теряют около 10 тысяч БПЛА ежемесячно и нуждаются в артиллерии большой дальности.