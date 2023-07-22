К концу года Силы обороны могут "перерезать" России коридор в Крым, — ВСУ (видео)

По словам военнослужащего Евгения Карася, ВС РФ задействовали все силы, чтобы хоть как-то остановить контрнаступление ВСУ.

Украинские военные к концу текущего года могут "перерезать" России сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Карась в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, ВС РФ задействовали все силы, чтобы хоть как-то остановить контрнаступление ВСУ. Он отметил, что на Купянском и Лиманском направлении российские силы пошли в атаку из-за того, что на Запорожском направлении им приходится перебрасывать резервы. В некоторых местах продвинулись Силы обороны Украины.

"Скоро будут еще хорошие новости", — сказал Карась.

Он заявил, что ВСУ также продвигаются на Бахмутсокм направлении. Особенно, есть успехи у 3 ОШБр. Поэтому противник вынужден совершить контрудар против контрнаступления Украины.

"Им пришлось бросить последние свои войска, группировки, которые не были задействованы, чтобы хоть как-то остановить наши наступательные операции", — сказал Карась.

Напомним, что американские аналитики также заявляли, что ВСУ атакуют на всех направлениях и значительно продвинулись под Бахмутом. В отчете говорится, что одни из самых горячих боев проходят в Донецкой области, где регулярно украинские защитники занимают новые позиции. Успехи ВСУ признают даже российские источники.

Кроме того, глава МВД Игорь Клименко объяснил, используют ли "Гвардию наступления" в политических целях. По его словам, сейчас рано говорить о политике, а созданные для наступления подразделения планируют расформировать после окончания войны.