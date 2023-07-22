Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Компания с уставным фондом в 200 белорусских рублей была зарегистрирована там же, где находится лагерь наемников ЧВК "Вагнер".

Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", зарегистрировал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов). Об этом сообщает издание Reform.by.

По данным из Единого госрегистра юрлиц и ИП Минюста Беларуси, компания была зарегистрирована 19 июля в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области. Согласно Reform.by, именно там находится лагерь, куда после мятежа в России приехали наемники ЧВК "Вагнер".

Регистрационные документы Фото: Соцсети Регистрационные документы Фото: Соцсети

Основным видом деятельности новой компании заявлено "управление недвижимым имуществом". Ее владелец — российское ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", а руководителем указан Евгений Пригожин. Также там указан номер телефона, а вот адреса электронной почты нет.

В РФ действительно существует ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Евгений Пригожин в халате с вышивкой "Конкорд" Фото: РИА Новости

Общество с ограниченной ответственностью "Конкорд менеджмент и консалтинг" было основано Евгением Пригожиным в 1995 году. Пригожин был зарегистрированным владельцем компании до 2009 года. С 2011 года по 2017 год зарегистрированным владельцем была его мать, Виолетта Пригожина. Дмитрий Уткин стал генеральным директором ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" 14 ноября 2017 года.

На 2009 год годовой оборот ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" составлял 100—130 миллионов долларов США.

В 2022 года основными заказчиками ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" являлись: Управление Делами Президента Российской Федерации, Комитет по Внешним Связям Санкт-Петербурга, Аппарат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Русский Музей.

Евгений Пригожин на приеме в Кремле

Компании группы "Конкорд" поставляли питание в школы и больницы Москвы.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о мятеже Пригожина в РФ, когда он вместе с наемниками ЧВК "Вагнер" чуть не дошел до Москвы.

Итогом "смуты" стала переброска боевиков ЧВК в Беларусь, где они обосновались в палаточном лагере в деревне Цель. Туда же стягивается военная техника.

Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Днем ранее российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко дал комментарий украинским СМИ, отметив, что мятеж Пригожина может повториться, просто сейчас обе стороны "наращивают силу".

"Считаю, что Пригожин намерен дождаться момента, когда путинский режим ослабнет. Будет повторение "Марша справедливости" на Москву", — говорит Яковенко.