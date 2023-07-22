Российские пропагандисты попали под обстрел: есть погибший и раненые, — росСМИ

Съемочные группы государственных СМИ планировали снять сюжет о кассетных боеприпасах, которые появились в ВСУ. Заявляется, что именно под их обстрел и попали пропагандисты нескольких изданий.

Российские пропагандисты сразу нескольких ведущих государственных СМИ РФ попали под обстрел в Запорожской области. Об этом сообщает "РИА Новости".

22 июля около 12 часов под обстрел попали пропагандисты из "РИА Новости", "ТАСС", "Россия" и "Известий". Как заявляют в Минобороны РФ, они готовили сюжет о кассетных боеприпасах, которые появились в ВСУ. Репортаж планировали сделать в Запорожской области. Также в оборонном ведомстве говорят, что обстрел произошел именно кассетными боеприпасами.

В результате четверо журналистов получили ранения, один из них погиб от полученных ранений. Погибшим оказался Ростислав Журавлев. Остальные трое имеют ранения средней степени сложности:

корреспондент Роман Польшаков — осколки в мягких тканях и перелом тазобедренных костей;

оператор Дмитрий Шиков — четыре осколочных ранения;

фотокор Константин Михальчевский.

"Советник главы" оккупированного Крыма Олег Крючков заявил, что фотокорреспондента РИА Константина Михальчевского отправят на лечение на оккупированный полуостров, если это позволит сделать состояние пропагандиста.

Стоит добавить, что российские корреспонденты постоянно одеваются в военную форму, которая характерна для ВС РФ. Однако журналистам следует надевать элементы защиты заметных цветов, чтобы отличаться от комбатантов. Например, темно-синие бронежилеты и шлемы с большими надписями PRESS.

Типичный бронежилет для журналистов

Российские пропагандисты пренебрегают рекомендацией и постоянно одеваются именно в военную униформу, что почти делает невозможным идентификацию их именно как работников прессы.

Погибший Ростислав Журавлев в военной форме

Напомним, 20 июля бойцы ВСУ ликвидировали российского пропагандиста Михаила Лучина, который был известен тем, что на него заказали фаллоимитаторы на стоимость более 25 тысяч долларов.

19 июля росСМИ заявили, что ВСУ ликвидировали комбрига "Ташкента", который возглавлял одну из оккупационных бригад РФ.