В Украине объявили массовую проверку военкоматов: как она будет проходить (видео)

Помимо самих глав территориальных центров комплектации, проверят имущество и благосостояние их родственников и наемного персонала, если такой имеется.

В ближайшие три месяца в Украине пройдет массовая проверка всех глав территориальных центров комплектации на предмет коррупции и злоупотребления своим служебным положением. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире национального телемарафона в субботу, 22 июля.

Новиков начал свой комментарий с того, что назвал одесского военкома Евгения Борисова, которого подозревают в совершении сразу трех преступлений, эталонным нарушителем.

"Поэтому, чтобы выяснить, кто нарушает законодательство еще, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех войск нашей страны. Это сотни управляющих ТЦК", — сказал чиновник.

Он добавил, что ведомство уже запросило всю необходимую информацию о главах территориальных центров комплектации у Минобороны, так как только это министерство владеет необходимыми сведениями. После получения на руки такого списка сотрудники НАПК проверят каждого военкома. Кроме того "под прицел" попадут и родственники глав ТЦК.

"Водителей, кухарок, любовниц и любовников тоже проверим", — пообещал Новиков, отвечая на вопрос телеведущей.

Также глава НАПК обозначил краеугольную проблему в Украине: военкомов-коррупционеров можно отстранить от выполнения профессиональных обязанностей или уволить. Но вот механизма освобождения их от военной службы во время военного положения до сих пор нет.

Напомним, 22 июля одесскому военкому Борисову объявили о подозрениях. Кроме незаконного обогащения, Борисову инкриминирует еще и умышленное уклонение от несения службы. В этом же списке — неявка вовремя на службу без уважительных причин в условиях военного положения.

19 июля глава НАПК сообщил, что одесский военком Борисов "заработал" во время работы в ТЦК 188 млн грн. Новиков заявил, что будут проверять всех руководителей, возглавляющих территориальные центры комплектования. На сегодня есть выводы относительно главы Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова. Выяснилось, что мужчина владеет имуществом суммарной стоимостью 188 млн грн. Из них более 150 млн грн (или 5,7 млн евро) — цена виллы в Испании.