Спасет жизни людей: Германия в ближайшее время передаст Украине новые зенитные снаряды

Всего оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35-мм для Gepard. Но в этом году будет направлено лишь 40 тысяч штук.

В скором времени Германия предоставит Украине совершенно новые зенитные снаряды, которые планируются для поставки в передовые части Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает издание Bild.

Для увеличения объемов производства зенитных снарядов компания Rheinmetall запустила новую линию на своем заводе в Унтерлюсе, Нижняя Саксония.

"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", — заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

По информации издания, Германия предоставила Украине 40 зенитных самоходных установок Gepard, которые применяются, в частности, для обороны украинских городов от российских обстрелов.

Каждая из этих установок способна выпустить до 20 снарядов за одну очередь. Однако из-за дефицита боеприпасов украинские зенитчики вынуждены экономить и стрелять очередями, ограничиваясь пятью снарядами за раз. Это связано с необходимостью рационального использования ограниченных ресурсов и поддержания готовности к обороне стратегически важных объектов.

Всего оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35-мм для Gepard. Но в этом году будет направлено лишь 40 тысяч штук. ︎

Напомним, 13 июля в немецкой компании Rheinmetall сообщили о заключении контракта на 4 млрд евро с Бундесвером. Предмет сделки — производство танковых боеприпасов калибра 120 мм.

А ВС РФ начали применять в Украине боеприпасы "Краснополь-М2", которые россияне считают высокоточными. Фокус выяснял, чем отличаются данный вид боеприпасов от своего предшественника, а также от западных образцов — Excalibur.