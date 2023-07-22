Несмотря на просьбы Киева: США не спешат поставлять Украине ракеты ATACMS

Журналисты считают, что Вашингтон все же передаст ATACMS для ВСУ. Такой сценарий повторялся с другими американскими системами вооружения, которые изначально не были одобрены, но в итоге были поставлены в Украину.

Соединенные Штаты пока не спешат предоставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Американские официальные лица заявляют, что администрация президента Джо Байдена настоятельно придерживается своей позиции и не намерена предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы правительства Киева.

По мнению издания, разочарование в медленных темпах контрнаступления Украины привело к предположениям о том, что ракеты ATACMS также могут в будущем быть одобрены для поставок в Украину, несмотря отказ в настоящее время. Такой сценарий повторялся с другими американскими системами вооружения, которые изначально не были одобрены, но в итоге были поставлены в Украину.

По данным The Wall Street Journal от 29 июня, США близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины. Высокопоставленный представитель украинского оборонного сектора заявил, что в последние недели Киев заметил положительные сигналы.

В свою очередь французский дипломатический источник 11 июня сообщил, что Париж передаст Украине 50 ракет SCALP. Второй источник, осведомленный об этом шаге, отметил, что некоторые ракеты уже доставлены в Украину.