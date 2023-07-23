Ночной обстрел Одессы: ВС РФ выпустили 19 ракет, есть жертвы и серьезные разрушения (фото, видео)

В результате атаки пострадали десятки домов, два памятника архитектуры, есть обрывы электросетей и несколько больших воронок. Ущерб нанесли Дому ученых, разрушен бульвар Жванецкого.

ВС РФ ночью 23 июля осуществили новый массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ. По последним данным, как минимум один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых – дети, госпитализированы. Об этом информируют в Нацполиции Украины.

Первые взрывы прогремели около 00:56. Впоследствии в городе раздалась серия повторных мощных взрывов в 01:00, в 01:07, а также в 01:15.

По данным Командования Воздушных сил, противник выпустил в направлении областного центра 19 ракет. Среди них:

5 сверзхвуковых "Ониксов" из ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 — пуски осуществлялись из акватории Черного моря;

4 крылатые ракеты "Калибр" из подводной лодки в Черном море;

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" из Крыма;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма.

Силам ПВО удалось уничтожить четыре "Калибра" и пять крылатых "Искандеров".

В результате массированного обстрела разрушены портовая инфраструктура города, шесть жилых домов, в том числе многоквартирные здания, два памятника архитектуры, есть обрывы электросетей и несколько больших воронок. Пострадал Дом ученых, а также разрушен бульвар Жванецкого.

В горсовете Одессы сообщили, что сильно разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор, где в результате атаки был сильный пожар. Кроме повреждений здания, пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы.

На месте прилета по собору работают спасатели и городские коммунальные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил вражескую атаку. Он принес соболезнования всем пострадавшим и заявил, что российские террористы почувствуют ответ, им не будет никакого оправдания.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ" — написал президент в своем Telegram-канале.

Напомним, после того как Москва вышла из зернового соглашения, ВС РФ несколько дней подряд наносят массированные атаки по югу Украины. В результате обстрела 20 июля в Николаевской области 18 человек получили различные ранения, двое погибли, еще двух граждан чудом удалось достать из-под завалов. В Одессе в результате ночной атаки четыре человека пострадали, разрушено админздание.

Специализированное учреждение ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) 21 июля выступило с осуждением российских обстрелов Одессы.

По предварительным оценкам организации, во время ракетных атак ВС РФ нанесли ущерб музеям, включенным в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе археологическому музею, музею морского флота и литературному музею.

"ЮНЕСКО выражает поддержку жителям Одессы и приносит искренние соболезнования семьям жертв", – говорится в заявлении организации, призывающей прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом.

Фокус писал 21 июля, что РФ обстреляла спасателей в Одесской области во время ликвидации последствий обстрела. Это была четвертая атака на регион подряд. Осуществлялись пуски крылатых ракет волнами и для этого РФ выбрала новую тактику: чтобы обойти систему ПВО, российские "Калибры" летели на очень низкой высоте из акватории Черного моря.