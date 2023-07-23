Задействует космическую разведку: РФ готовит новые атаки на энергетику Украины, — ГУР (видео)

По данным разведведомства, в ВС РФ пытаются определить, какие именно критические целы и критические объекты в первую очередь затронут систему энергетики Украины.

Российское военно-политическое руководство планирует новые обстрелы энергоинфраструктуры Украины и сейчас проводит разведдействия, пытаясь найти самые уязвимые объекты энергетики. Такое заявление сделал представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью телеканалу "Ми – Україна".

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов, — заявил он. — Я скажу вам, что они начали такую работу".

По словам представителя ГУР, в этом задействована доразведка, в т.ч. космическая и прочие разновидности, чтобы определить, какие именно критические целы и критические объекты в первую очередь затронут систему энергетики.

Вадим Скибицкий — об обстрелах энергоинфраструктуры Украины

Самая масштабная кампания за всю историю Украины

На днях стало известно, что в рамках кампании по подготовке к зиме Министерство энергетики Украины усиливает физическую защиту энергоинфраструктуры. Продолжается наиболее масштабная за всю историю Украины ремонтная кампания на энергообъектах.

"В прошлом году массированные российские атаки на наши энергообъекты продолжались на протяжении всего отопительного сезона — с 10 октября по 9 марта включительно", — напомнил министр.

В ходе самой масштабной за всю историю Украины ремонтной кампании планируется в первую очередь отремонтировать объекты генерации.

Восстанавливаются подстанции и сети вместе с объектами тепловой генерации в регионах.

По словам Галущенко, планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт к наступлению зимы, поскольку допускается, что атаки ВС РФ на украинскую инфраструктуру зимой возобновятся.

Напомним, что украинцам рассказали, чего ждать в новом отопительном сезоне. По словам нардепа Сергея Нагорняка, восстановление энергосистемы идет медленными темпами, а ситуация сверхсложная. Возобновление российских атак по энергоинфраструктуре приведет к новым отключениям, пояснил депутат.

Также сообщалось, что тарифы выросли, но жителям Украины обещают смягчить подорожание электроэнергии.