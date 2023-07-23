"Х-22 превратили в Х-32": в ГУР рассказали о модернизации российских ракет (видео)

Украинская разведка обладает информацией о планах и мерах, которые противник реализовал в рамках процесса модернизации.

Российская Федерация внесла усовершенствования в ракеты Х-22 и "Оникс", которые активно применяются в атаках на Украину, а также возобновила использование комплексов "Бастион". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу "Ми-Україна".

"Мы имеем четкую информацию о проведенных усовершенствованиях некоторых типов ракет. Например, Х-22 теперь фактически превратилась в Х-32, претерпев модернизацию", — рассказал Скибицкий.

По словам представителя разведки, у них есть информация о планах и мерах, которые враг реализовал при модернизации ракет "Оникс".

"Осенью они активно обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Тогда было много случаев именно взрывов, а не просто попаданий", — отметил Скибицкий.

Он также добавил, что российские вооруженные силы после модернизации вновь применяют комплексы "Бал" и "Бастион" для нападений на гражданские объекты.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о проблемах при производстве российских ракет. По его словам, россияне производят снаряды на скорую руку без необходимых проверок, что сильно сказывается на их точность и эффективности.