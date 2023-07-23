ВСУ отошли назад: россияне продвинулись на Сватовском направлении, — DeepState (карта, видео)

По данным аналитиков, у оккупационной группировки превосходство по части артиллерии возле с. Кармазиновка. Защитники Украины проводят стабилизационные мероприятия — ввели резерв и атакуют врага у переправы.

В последние три дня враг начал наращивать свое присутствие в районе населенного пункта Кармазиновка, что в Сватовском районе Луганской области. Активность российских войск сопровождается ощутимым прикрытием артиллерии. Об этом сообщают военные аналитики проекта DeepState.

В публикации отмечается, что упомянутый участок фронта до недавних пор оставался относительно спокойным, а важную роль в таком локальном успехе противника сыграла артиллерия.

"Противник "включал град" даже если видел пару наших бойцов. Исходя из ситуации, некоторые подразделения вынуждены были уходить", — сообщают военные исследователи.

Карта боев в Сватовском Районе Луганской области

В этой связи Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия — ввели резерв и атакуют оккупантов у переправы.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ от 23 июля сообщается, что основные усилия противника сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 27 боестолкновений.

Напомним, что, по информации The Wall Street Journal, контрнаступление ВСУ зашло в тупик потому, что Россия пользуется воздушным превосходством.

В свою очередь президент Зеленский объяснил медленное продвижение контрнаступления ВСУ тем, что оно не началось весной. Россия воспользовалась промедлением и заминировала территории — выстроены несколько линий обороны. Сейчас Силы обороны нуждаются в артиллерии большой дальности, а, по оценкам СМИ, ежемесячный расход дронов составляет порядка 10 тысяч единиц.