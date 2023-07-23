США и Германия общими усилиями не пустили Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе, — СМИ

По информации журналистов, ставка Украины на конкретные шаги по вступлению в Альянс не сработала из-за противодействия представителей Берлина и Вашингтона. Узнав об этом, Владимир Зеленский назвал дальнейшие переговоры на саммите в Литве "абсурдными".

Давление Берлина на Вашингтон не позволило Киеву добиться желаемого по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источники в правительстве Украины.

Ставка Украины на конкретные временные рамки для получения приглашения в НАТО или конечного вступления в Альянс не сработала из-за противодействия со стороны Германии и США. Узнав об этом, президент Украины Владимир Зеленский реагировал основательно: назвал дальнейшие вильнюсские переговоры "абсурдными".

По завершении форума лидеры стран Альянса, в том числе и президент Украины, все же приветствовали итоги встречи в литовской столице и заявили, что это историческая веха на пути членства Киева в Организации Североатлантического договора.

Вместе с нем неоднозначность вильнюсской итоговой декларации и ее сходство с пресловутым Бухарестской декларацией 2008 года — тогда Франция и Германия заблокировали членство Украины — указывают на то, что Киеву не удалось приблизиться к блоку настолько, насколько бы этого хотелось украинскому руководству, отмечают журналисты.

По словам источника, в Киеве не дураки, и украинское руководство не считает, что после саммита в Вильнюсе стало насколько-то ближе к НАТО, чем за день до того.

Напомним, что по итогам встречи в Литве Украине предоставили "важные гарантии" вместо приглашения в Альянс.

Также сообщалось, что представители 31 страны НАТО подписали декларацию на саммите в Вильнюсе, в которой упомянули о том, что будущее Украины — в НАТО. Но президент Чехии Петр Павел сказал, что, хотя большинство стран и поддерживают принятие Киева, все же у некоторых все еще остаются вопросы.