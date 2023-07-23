Для ГУР: Притула продал на аукционе "карту Буданова" с разделенной РФ за 14 млн грн

Как рассказал волонтер, собранные средства пойдут на закупку 5 комплексов БПЛА EOS для нужд военной разведки. Ставку в 14 млн гривен за "карту Буданова" сделал некий Михаил, которого Притула отдельно поздравил с покупкой.

Телеведущий и волонтер Сергей Притула продал легендарную карту начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова с разделенной Россией на аукционе за 14 миллионов гривен. Об этом Притула 23 июня сообщил на своей Instagram-странице.

По словам волонтера, вырученные средства добавят к уже собранной сумме для закупки 5 комплексов БПЛА EOS для Главного управления разведки. Общая стоимость закупки составляет 120 миллионов гривен.

"Поздравляю господина Михаила с победой в аукционе! Спасибо всем участникам за ожесточенную борьбу, спасибо всем зрителям за активность в чате и спасибо команде фонда за помощь в организации!", — написал Притула.

Ранее волонтеры Фонда Сергея Притулы уже продали картину Марии Примаченко за $500 тысяч и кубок победителей "Евровидения 2022" Kalush Orchestra за $900 тысяч, благодаря чему удалось закупить 125 бусов для армии и комплекс БПЛА PD-2 для украинских морпехов.

Напомним, 13 июня сообщалось, что волонтеры фонда "Вернись живым" приобрели 1000 новых противотанковых гранатометов ATGL-L3 на €4 млн для нужд Сил обороны Украины.

Ранее, 15 мая, стало известно, что в рамках волонтерской инициативы "Подарок Путину" чешские волонтеры собрали $2,3 млн, чтобы приобрести РСЗО RM-70 Vampire и боеприпасы для них.