Незаконно мобилизовали: адвокат рассказал, как доказать ТЦК свое право на отсрочку (видео)

По словам юриста Ростислава Кравца, законные основания для получения отсрочки прописаны в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации. Однако стоит отметить, что существуют некоторые категории военнообязанных, которые вправе получить отсрочку от призыва на законных основаниях. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.

По словам юриста, если сотрудники военкомата не учитывают законные основания для предоставления отсрочки от мобилизации, необходимо следовать определенным действиям. Он также напомнил, что эти основания для отсрочки прописаны в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Если вы готовы отстаивать свои права, вы можете подготовить нотариально заверенные документы, подтверждающие право на отсрочку и обратиться к адвокатам. Они отправят соответствующие запросы относительно получения разрешения на отсрочку от мобилизации. ТЦК нормально к этому относятся и когда видят адвокатов, то дают соответствующие согласия без проблем. Могут только попросить дополнительные документы, которые нужно предоставить", – объяснил он.

Кроме того, адвокат упомянул о дополнительном варианте действий. Если у человека есть законное право на отсрочку от мобилизации, но он не желает являться лично в военкомат, то ему предоставляется возможность отправить все необходимые подтверждающие документы письменным путем.

"Если в ТЦК не принимают документы и письмо отказывают – не реагируйте. Добавьте дополнительные документы, объясните, что действия ТЦК неправомерны, но в суд обращаться не стоит. Это очень долгий процесс и подача иска в суд никоим образом не останавливает мобилизацию. Если в ТЦК сами составили административный протокол и сами подали на вас в суд — не нервничайте. Вам будет гораздо легче обжаловать его, чем обратиться в суд первыми", – подытожил он.

Напомним, 14 июля сообщалось, что изменится уже с 1 августа в мобилизации срочников. В Кабмине заявили, что с 1 августа срочники по желанию могут быть мобилизованы, но при определенных условиях.

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