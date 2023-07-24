Бойцы НГУ во время штурма испепелили 3 супертанка россиян Т-90-М "Прорыв" (видео)

"Гордость" российского танкостроения не прошла испытания лиманскими лесами и обороной бойцов Национальной гвардии Украины. Сначала "Прорывы" подорвались на минах, а дальше их добили противотанкисты НГУ.

На Лиманском направлении у российских оккупантов во время одного штурма стало меньше сразу на три современных танка Т-90-М "Прорыв". Все благодаря меткости бойцов НГУ и "негостеприимности" лиманских лесов. Об этом сообщают в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что ВС РФ сначала сходили в неудачный штурм на позиции бойцов Нацгвардии, а дальше подтянули новенькую бронетехнику, которая во время боя превратилась в металлолом.

"Прорывы" не прорвались через позиции НГУ. На Лиманском направлении враг пытался штурмовать позиции военнослужащих НГУ. Потерпев поражение штурмовики отошли, но впоследствии им на помощь выехала, так называемая, "гордость" российского танкостроения — новенькие Т-90-М. Впрочем, испытания лиманскими лесами и нашей обороной вражеская броня не прошла. Танки наехали на мины и лишились возможности двигаться. На этом весь прорыв закончился", — говорится в сообщении.

Бойцы НГУ с помощью противотанкового оружия добили обездвиженную вражескую "супер-пупер" технику. Танки сгорели дотла.

Напомним, что в Джанкойском районе в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти полуострова сообщили об атаке 10 БпЛА, один из которых попал в склад с БК, и тот начал детонировать.

Ранее сообщалось, что ВСУ отошли назад на Сватовском направлении, а россияне продвинулись вперед. В связи с этим Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия — ввели резерв и атакуют оккупантов возле переправы.