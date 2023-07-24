В Украине изготавливают новые БМП на базе МТ-ЛБ: что известно (фото)

Тягач получил дополнительное бронирование, а также боевой модуль от БТР-4 "Парус". Он имеет 30-мм автоматическую дистанционно управляемую пушку.

Украина производит БМП с боевым модулем БМ-7 "Парус" на базе МТ-ЛБ. Об этом сообщает OSINT-аналитик Cloooud в Твиттере, который помогает Oryx подсчитывать потери сторон на войне.

На опубликованном видео зафиксирован тягач МТ-ЛБ с боевым модулем БМ-7 "Парус" с автоматической пушкой 30-мм. Отмечается, что в Украине уже есть по меньшей мере 2 модернизированных БМП. БМ-7 — это боевой модуль, который устанавливали на БТР-4М.

МТ-ЛБ — это не новая разработка. В 1960-х годах Харьковский тракторный завод разработал тягач для перевозки пехоты и грузов. Пока неизвестно, откуда взяли боевой модуль "Парус". Как пишут на "Милитарном", после начала полномасштабной войны часть производственных цепей была потеряна, а некоторые предприятия — уничтожены. Поэтому есть вероятность, что их взяли со складских запасов, которые предназначалась для производства БТР-4М. Его также не выполнили из-за начала большой войны.

МТ-ЛБ получила боевой модуль БТР-4

При этом на боевом модуле отсутствуют пусковые "Стугны-П", что может свидетельствовать об изготовлении модулей в упрощенной версии. "Парус" также имел на вооружении 30-мм автоматическую пушку 3ТМ-1, пулемет ПКТ и автоматический гранатомет КБА-117. Управление им выведено на пульт управления внутри.

Также стало известно, что модернизированная МТ-ЛБ получила комплект дополнительного бронирования. Оно должно улучшить недостаточный уровень защиты борта машины, который составляет всего 7-мм. Этого хватало от защиты только легкого стрелкового вооружения.

Напомним, 19 июня СМИ писали о еще одной версии модернизированных МТ-ЛБ с пулеметом КПВТ.

22 июля СМИ писали о БМП M2 Bradley с динамической защитой BRAT.