"Есть другие места, где нас не ждут": Медведев указал, куда РФ лучше целиться ракетами в Украине

Экс-президент РФ считает, что России нужно тщательнее выбирать цели для ударов по Украине, и они должны быть нестандартными, а эффект должен быть более весомым.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и экс-президент Дмитрий Медведев считает, что ВС РФ недостаточно эффективно попадают по объектам в Украине, поэтому подчеркнул, что Россия должна выбирать нестандартные цели для ракетных ударов. Об этом он написал в своем телеграм-канале 24 июля.

По его словам, градус напряжения в украинском обществе растет, а на Западе требуют от Киева побед, а Украина не может достичь успехов во время контрнаступления, поэтому ей нужны информационные победы "дутые и иррациональные", поэтому и якобы ВСУ бьют по гражданским объектам.

"И нам нужно выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", — написал он.

Напомним, что Медведев после атаки на Крымский мост призвал бороться с "террористами" - взрывать их дома и дома их родственников и в целом уничтожать высшее руководство террористических формирований.

Ранее сообщалось, что Медведев помечтал, как Россия может быстро победить Украину. Он считает, что если бы США прекратили поставлять оружие Украине, то "СВО" завершилась бы за несколько месяцев. А если бы Соединенные Штаты сейчас прекратили бы поставлять боеприпасы, то СВО закончилась бы за несколько дней.