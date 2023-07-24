В России "участник СВО" удрал из больницы, прихватив гранату, — росСМИ

Мужчина проходил курс лечения в Ростове в военном госпитале, но не долечился и просто однажды "исчез" из медучреждения. Когда его отсутствие обнаружили, сразу объявили в розыск.

В России объявили в розыск беглого оккупанта, который побывал в Украине, а потом дал деру из военного госпиталя прямо в процессе лечения. Об этом пишет российское издание "Ростов. Инсайд".

Отмечается, что солдат сбежал из медицинского учреждения не с голыми руками, а вооружился гранатой.

"В Ростове из военного клинического госпиталя на Каменке сбежал участник "СВО". 44-летний уроженец Курской области Александр Калужских исчез из госпиталя на выходных. Может быть вооружен гранатой", — говорится в сообщении.

Беглеца правоохранители России уже объявили в розыск.

Напомним, что в России из Шебекино массово сбежали чиновники . В городской администрации недосчитались 87 чиновников. Губернатор Белгородской области распорядился найти их и вернуть. Он пообещал предоставить беглецам жилье, лишь бы только они вернулись к работе.

Ранее сообщалось, что в курортном городке Рафаиловичи в Черногории российские туристы крушили мебель и нападали на людей. В ресторане россияне избили официанта и ранили его в голову. После этого напали на владельца заведения. Дебоширов с помощью стульев успокаивали работники местного ресторана.