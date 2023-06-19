Из Шебекино массово сбежали чиновники: губернатор распорядился найти их и вернуть

В Белгородской области не обнаружили 87 сотрудников Шебекинской администрации. Теперь им обещают жилье за выход на работу.

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Из Шебекино сбежали 87 чиновников. Об этом 19 июня заявил на оперативном совещании глава городского округа Владимир Жданов, как передали в KP.RU.

По словам Жданова, 87 сотрудников администрации города Шебекино уехали из Белгородской области. В России предположили, что причинами побега могли стать сложные условия или разрушенное жилье.

Тем не менее журналисты подчеркнули, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение всех сотрудников городской администрации вернуть в Шебекино до 26 июня. Он пообещал предоставить беглецам жилье, лишь бы они вернулись к работе.

"Мы поселим, решим вопрос с временным жильем. Нам нужно, чтобы органы муниципальной власти были на местах. Мне нужно, чтобы все ваши сотрудники были на рабочих местах — это ваша задача. Всю работу сотрудников Шебекинской администрации забрали министерства. Администрации это удобно, но меня это не устраивает. Через неделю вопрос нужно решить. Все уехавшие должны вернуться", — заявил Гладков.

Напомним, журналисты информировали, что жители Шебекино могут получить помощь от Красного Креста. Речь идет о денежных выплатах пенсионерам, беременным и семьям с детьми.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что у властей не хватает средств на восстановление всех домов в Шебекино. По данным губернатора, больше всего разрушений зафиксировали в селах Новая Таволжанка и Муром.