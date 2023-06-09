До 15 тысяч рублей: Красный Крест будет материально помогать жителям Шебекино, — росСМИ

Представительница организации рассказала, что выплаты могут получить пенсионеры, беременные и семьи с детьми. По ее словам, получить деньги вполне реально всего за две недели.

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Жители города Шебекино в Белгородской области РФ смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей помощи от Красного Креста. Об этом говорится в материале российского "РБК".

По данным СМИ, на деньги могут рассчитывать пенсионеры, беременные, семьи с детьми младше трех лет, женщины с детьми-инвалидами, а также семьи с одним кормильцем или многодетные.

"Сумма зависит от состава семьи: если два человека, получают пять тысяч, если это три-четыре человека, получают выплату 10 тысяч. Если семья состоит из более пяти человек, то выплата будет составлять 15 тысяч. Наше региональное отделение эти выплаты не производит, мы собираем документы по этим целевым категориям, и отправляем их в центральный аппарат Российского Красного Креста, где они проверяются, и потом уже выплаты идут оттуда", — объяснила представительница организации Нина Ушакова.

Также она рассказала, что нет конкретных сроков предоставления материальной помощи. Однако, по ее словам, с момента заявки обычно весь процесс занимает две недели.

"Документы сначала обработают, внесут в списки и отправят на проверку. После ее прохождения средства поступают на счет заявителя автоматически", — описали процедуру в медиа.

Напомним, 7 июня президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина не получила ответ от Красного Креста на запрос в связи с подрывом Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее, 5 июня, губернатор Белгородской области страны-агрессорки Вячеслав Гладков сообщил, что у властей не хватит средств на восстановление всех домов в Шебекино.