До 15 тисяч рублів: Червоний Хрест матеріально допомагатиме мешканцям Шебекіна, — росЗМІ

Представниця організації розповіла, що виплати можуть отримати пенсіонери, вагітні та сім’ї з дітьми. За її словами, отримати гроші цілком реально всього за два тижні.

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Мешканці міста Шебекіно в Бєлгородській області РФ зможуть отримати від 5 до 15 тисяч рублів допомоги від Червоного Хреста. Про це йдеться в матеріалі російського "РБК".

За даними ЗМІ, на гроші можуть розраховувати пенсіонери, вагітні, сім'ї з дітьми до трьох років, жінки з дітьми-інвалідами, а також сім'ї з одним годувальником або багатодітні.

"Сума залежить від складу сім’ї: якщо дві особи — отримують п'ять тисяч, якщо це три-чотири особи — отримують виплату 10 тисяч. Якщо сім'я складається з понад п'яти осіб, то виплата становитиме 15 тисяч. Наше регіональне відділення ці виплати не робить, ми збираємо документи за цими цільовими категоріями та відправляємо їх до центрального апарату Російського Червоного Хреста, де вони перевіряються, і потім уже виплати йдуть звідти", — пояснила представниця організації Ніна Ушакова.

Також вона розповіла, що немає конкретних термінів надання матеріальної допомоги. Однак, за її словами, з моменту заявки зазвичай увесь процес займає два тижні.

"Документи спочатку опрацюють, внесуть у списки та відправлять на перевірку. Після її проходження кошти надходять на рахунок заявника автоматично", — описали процедуру в медіа.

Нагадаємо, 7 червня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста на запит у зв’язку з підривом Каховської ГЕС у Херсонській області.

Раніше, 5 червня, губернатор Бєлгородської області країни-агресорки В’ячеслав Гладков повідомив, що у влади не вистачить коштів на відновлення всіх будинків у Шебекіні.