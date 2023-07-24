Украинской армии передали кассетные боеприпасы с дальностью 30 км — аналитики

Военные получили боеприпасы M864, которые имеют 72 боеприпаса для уничтожения пехоты и укреплений оккупантов. Кассетный снаряд имеет большую зону поражения, чем обычный.

В сети впервые показали кассетные боеприпасы украинской армии, которые передали Соединенные Штаты. Об этом сообщает Ukraine Weapons Tracker.

Бойцам ВСУ поставили боеприпас М864 с увеличенной дальностью стрельбы до 29 км. Один такой снаряд содержит 72 суббоеприпаса двойного назначения. Это означает, что часть боеголовок противопехотная, а другая — антиматериальная. Аналитики указывают, что обычно боеприпасы такого типа считаются военным резервом.

Дальность увеличили благодаря уменьшению лобового сопротивления боеприпаса благодаря газогенератору в основании снаряда. После поджога газогенератор выпускает горячий газ вслед за снарядом, благодаря чему поток воздуха у основания становится менее турбулентным.

Недавно в США заявили, что Украина достаточно эффективно использует кассетные боеприпасы. Они влияют на российские оборонительные построения и маневры.

Напомним, впервые о применении кассетных боеприпасов стало известно в Красногоровке бойцами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

20 июля СМИ писали, что ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы для разрушения российских окопов.