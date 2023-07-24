Аэроразведчики показали Бахмут с высоты птичьего полета (видео)

В Бахмуте в каждую многоэтажку попадали снаряды российских захватчиков. Все сооружения, расположенные в городе в Донецкой области, разрушены.

Бахмут с высоты птичьего полета показали с помощью беспилотника. В Telegram-канале"Оперативный ВСУ" опубликовали видео.

Можно увидеть уничтоженную россиянами гражданскую инфраструктуру. В каждую многоэтажку попадали снаряды захватчиков. Также ликвидированы сооружения и в частном секторе.

В Telegram-канале In Factum, который могут вести украинские военные, говорится о том, что на видео зафиксировали западную часть города. Работал коптер украинских аэроразведчиков.

Ситуация в Бахмуте в июле 2023 года от Генштаба ВСУ

В отчете Генерального штаба ВСУ от 24 июля говорится о том, что на Бахмутском направлении сохраняется высокая интенсивность боев. Украинские подразделения успешно отбили атаки в районах Клещеевки, Богдановки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Богдановка, Белая Гора, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. В районах Лимана, Авдеевки и Марьинки сохраняется тяжелая ситуация. Продолжаются бои, а враг регулярно обстреливает населенные пункты.

Напомним, 24 июля в Минобороны заявили, что украинские войска во время контрнаступления на Юге освободили 192 квадратных км. На других направлениях происходит медленное движение вперед. Анна Маляр добавила, что сейчас ключевые бои продолжаются в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Также 24 июля ВСУ разбили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом. Оккупанты, по словам генерал-полковника Александра Сырского, готовились к штурму в районе стратегической трассы Е-40, однако их позиции были обнаружены аэроразведкой. Некоторые россияне после прилетов бросили своих погибших товарищей и сбежали.