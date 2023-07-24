Бронежилеты, дроны и тепловизоры: Китай тайно оснащает российскую армию, — Politico

В издании отмечают, что экспорт военного оборудования из Пекина в Москву вырос. Россия в текущем году импортировала в 30 раз больше китайских беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, чем это сделала Украина.

Китай, несмотря на мирные призывы Пекина, тайно поставляет РФ защитное снаряжение для военных, дроны и тепловизоры, оказывая существенное влияние на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на таможенные записи, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

По информации СМИ, российские покупатели задекларировали сотни тысяч бронежилетов и касок китайского производства фирмы Shanghai H Win. Позиции, указанные в документах, совпадают с теми, что указаны в онлайн-каталоге компании.

В Politico отмечают, что такого количества защитного снаряжения достаточно, чтобы экипировать многих россиян, мобилизованных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме бронежилетов и касок, в заказе фигурируют дроны, которые можно использовать для наведения артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью.

Украина также является клиентом Китая, однако импортирует в разы меньше. Согласно таможенным записям, поставки керамики для бронежилетов в Киев снизились на 61 %, а в Москву — выросли на 69 %. Кроме того, РФ в текущем году импортировала из Китая в 30 раз больше беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, чем это сделала Украина.

Российские компании, по информации издания, отрицают покупку оборудования у Китая из-за опасений западных санкций.

"Совершенно ясно, что Китай, несмотря на все его заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России в этой войне", — отмечает в комментарии изданию аналитик, специализирующийся на китайской обороне и внешней политике, Хелена Легарда.

Однако, по мнению эксперта, такое оборудование, как бронежилеты, тепловизоры и даже коммерческие беспилотники, которые можно использовать в наступательных операциях на передовой, вряд ли вызовут ответную реакцию Запада.

Фокус писал 21 июля, что во Франции знают о китайских поставках военного оборудования в РФ, имея в виду нелетальную помощь. По словам советника президента Франции по внешней политике Эмманюэля Бонна, Пекину следует воздержаться от подобных шагов, так как война в Украине — это конфликт глобального масштаба, где речь идет о стабильности во всем мире.