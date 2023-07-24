Продвинулись к Андреевке: в ВСУ сообщили о результатах наступления под Бахмутом (карта)

По словам комбата 1-го МБ 3-й ОШБр, пехота удерживает позиции и продолжает двигаться вперед, хотя артиллерия врага существенно превосходит по численности украинскую.

Украинские войска продолжают держать позиции и продвигаться в направлении села Андреевка к югу от Бахмута. Об этом сообщает комбат 1-го МБ 3-й отдельной штурмовой бригады з позывным "Бот". Его комментарий публикует мониторинговое сообщество Deepstate.

"Вы даже не представляете какую выдержку имеет наша пехота, держа по несколько дней позиции в просто выжженной пустыне, которую можно было наблюдать разве что на полях Вердена в Первую мировую. Пехота продолжает держать, и несмотря на все снова идет вперед. Отражены все встречные удары", — сообщает комбат.

По его словам, настроения у бойцов и командования решительные — двигаться вперед и "выдавливать" врага.

"Артиллерия врага существенно превосходит нашу, потому они и держатся. Убрать артиллерию, и мы их просто высушим", — добавил комбат.

Напомним, 24 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении сохраняется высокая интенсивность боев, враг регулярно обстреливает населенные пункты. Тяжелая ситуация сохраняется в районах Лимана, Авдеевки и Марьинки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Богдановка, Белая Гора, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. При этом ВСУ успешно удалось отбить атаки в районах Клещеевки, Богдановки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области.

Под Бахмутом украинские войска разбили штурмовую группу оккупантов, которая готовилась к атаке в районе стратегической трассы Е-40. Некоторые россияне после прилетов бросили своих погибших товарищей и сбежали.

Также украинским войскам во время контрнаступления на Юге удалось освободить 192 квадратных километра. На других направлениях происходит медленное движение вперед.

Напомним, 24 июля появились съемки разрушенного российскими оккупантами Бахмута с высоты птичьего полета. На видео можно увидеть уничтоженную гражданскую инфраструктуру в западной части города. Предположительно, съемки проводили с помощью коптера украинских аэроразведчиков.