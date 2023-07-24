Leopard 2 и броневики М-113 уже в пути: Испания передала Украине новую партию оружия (фото)

Мадрид также направил в Киев машины скорой помощи, грузовики и различные виды боеприпасов. А недавно в Польшу прибыл полевой госпиталь.

Утром, 24 июля, корабль с военным и гуманитарным грузом для ВСУ отправился из испанского порта Сантандер, ожидается новая партия вооружений будет доставлена в Украину в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Испании в Twitter.

Накануне, 23 июля, в Польшу также прибыл полевой госпиталь.

Военный груз для Украины

Новая партия вооружений от Испании: что получит Украина?

четыре танка Leopard 2A4 (прежде Мадрид передал Киеву шесть танков Leopard 2s с теми же характеристиками).

бронеавтомобили М-113 ТОА (три из них для Пограничной службы);

десять грузовиков ВМФ (пять — для ГПСУ и пять — для ВСУ);

и автомобили скорой помощи, в том числе бронированные.

Военный груз для Украины

Напомним, что, 12 июля издание NYT сообщало, что у Байдена обсуждают поставки Украине ракет ATACMS. Как отмечают журналисты, в Вашингтоне преодолевают свои опасения, связанные с поставками Украине дальнобойных вооружений.

Также сообщалось, что бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что, кроме ATACMS и истребителей F-16, в Силах обороны наблюдается дефицит авто, пулеметов, минометов и автоматов.