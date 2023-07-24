"Работают с утра до ночи": в РФ подростки собирают дроны Shahed, – СМИ (видео)

Журналисты выяснили, что в колледже "Алабуга Политех" дети вынуждены не только собирать беспилотники, но и выполнять низкоквалифицированную работу, к которой преимущественно привлекают студенток из Африки.

В российском колледже "Алабуга Политех", расположенном в республике Татарстан, несовершеннолетних студентов привлекают к сборке беспилотных летательных аппаратов Shahed. Об этом говорится в совместном расследовании издания "Протокол" и YouTube-канала "Разворот".

Сообщается, что сборкой беспилотников в России уже занимаются несколько сотен подростков. К процессу также постепенно начинают привлекать студентов старших курсов, перебрасывая их из других проектов.

По данным журналистов, несовершеннолетние получают за свой труд оплату в размере 30-40 тысяч рублей. Сами студенты жалуются на отсутствие доплат за переработки и работу на выходных.

"Тотальная занятость на проекте по сборке иранских боевых дронов не могла не отобразиться на успеваемости вовлеченных в это студентов. Многие из них работают с утра до ночи, а на учебу времени не остается", — отмечают авторы расследования.

В Татарстане подростки собирают БПЛА

Расследователи также выяснили, что студенты подписывают договор, который обязывает их хранить молчание о том, чем они занимаются. В противном случае их грозит отчисление и штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей. Забрать ребенка из заведения, не выплатив большую сумму, нельзя.

"Нам все это очень не нравится, но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте", — сказал журналистам один из студентов на условиях анонимности.

Как отмечают авторы расследования, в "Алабуга Политех" учатся иностранные студенты, в частности в 2022 году в учебное заведение поступило несколько десятков девушек из стран Африки.

Журналисты утверждают, что студенток из Эфиопии, Танзании, Нигерии и Пакистана привлекают к менее квалифицированной работе, чем сборка дронов. По их данным, иностранным учащимся приходится мыть полы и убирать мусор.

Напомним, что по данным СМИ от 17 июля, российские оккупанты начали вывозить украинских детей в Беларусь, где им начинают "промывать мозги" о том, что на самом деле президент РФ Владимир Путин делает бравое дело.

Фокус также писал о том, что подростков в российской "Юнармии" учат ненавидеть Украину, призывают жертвовать жизнью ради "родины" и готовят быть солдатами. Отряды милитаристского движения уже появились в оккупированных украинских городах.