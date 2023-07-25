Путин казался парализованным: WP о реакции президента РФ на попытку мятежа Пригожина

Пока президент РФ не говорил, что делать, местные власти решили не пытаться остановить до зубов вооруженных наемников.

Когда утром 24 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал свой поход на Москву, то Владимир Путин был парализован и не мог действовать решительно. Об этом сообщает The Washington Post.

Владимир Путин казался беспомощным большую часть суток во время попытки мятежа Евгения Пригожина. Большую часть суток, как сообщают источники издания, никаких распоряжений не было.

При этом российские спецслужбы знали о намерениях Пригожина за 2-3 дня до события. Они предупредили российского президента о готовящемся мятеже. Были приняты меры для усиления безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле. Охранникам выдали больше оружия. Однако больше ничего не было принято.

"У Путина было время, чтобы принять решение ликвидировать [мятеж] и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был абсолютный ужас и растерянность. Они долго не знали, как реагировать", — рассказал один из чиновников европейской безопасности.

В издании утверждают, что это также демонстрирует страх Путина перед прямым противостоянием с полевым командиром, который в течение десятилетия пользовался поддержкой в российском истеблишменте безопасности. Однако в РФ утверждают, что это чушь и распространяется людьми, которые не владеют никакой информацией.

Отсутствие приказов от высшего командования Кремля заставило местных чиновников самостоятельно решать, как действовать, по словам представителей европейской безопасности. Без каких-либо четких приказов местные военные и руководители службы безопасности приняли решение не пытаться остановить вооруженные до зубов войска Вагнера.

"С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне, даже хуже", — сказал высокопоставленный украинский силовик.

Напомним, 24 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что после мятежа Пригожина в РФ начался период смены власти.

19 июля глава МИ-6 Ричард Мур рассказал, как Кремль "подавил" мятеж Пригожина.