Срыв "зерновой сделки": ГУР опубликовало секретный доклад, который готовили для Кремля (фото)

Согласно данным разведки, российская сторона делала акцент на использовании различных технологий с целью препятствования реализации зернового коридора, что в конечном итоге привело к полному разрыву соглашения.

Главное управление разведки обнародовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства РФ, в котором описывается план по препятствию зерновой сделки. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Согласно опубликованному закрытому докладу, основной акцент был сделан на использовании различных технологий с целью препятствования реализации зернового коридора, что в конечном итоге привело к полному разрыву соглашения. Основной миссией так называемого "совместного координационного центра" было максимальное снижение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.

Документ подробно описывает, что качественная проверка судов стала одной из ключевых мер для ограничения не контролируемого роста экспорта зерна из украинских портов. Российские инспекторы проводили инспекции судов в строгом соответствии с разработанными методическими документами, определяющими порядок проведения таких проверок.

В результате этих инспекций участие в зерновой инициативе было ограничено для 46 судов, а движение 303 судов было ограничено на общий срок 342 суток. Эти меры оказались эффективными для препятствия неконтролируемого увеличения объема экспорта зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Этапы "уничтожения" зерновой сделки

Мероприятия по срыву Зернового соглашения были разбиты на несколько этапов.

На первом, по инициативе российского президента, было приостановлено участие РФ в ЗС с 29.10.22 по 03.11.22.

Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре.

На следующем этапе были предприняты меры по ограничению доступа судов в порт Южный, сокращению количества инспекционных команд (не более двух) и приостановке регистрации зерновозов.

Эти действия позволили российским властям эффективно ограничить количество судов, направляющихся в украинские порты, и существенно снизить объем экспорта продовольствия из Украины. В результате украинскому Киеву стало невозможным экспортировать около 20 миллионов тонн грузов.

Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов 7,8 млн тонн пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023).

Особое внимание было уделено предотвращению срыва поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы. Организаторы решили прекратить попытки украинских сторон использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины", которая включала в себя использование судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Теперь регистрация таких судов осуществляется лишь после предоставления письменных обязательств о том, что они не будут участвовать в подобных незаконных акциях.

В итоге авторы доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

В ГУР считают, что в случае продления зернового соглашения, россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

По мнению украинского ведомства, документ свидетельствует о том, что все действия, направленные на срыв Зернового соглашения, представляют собой часть заранее разработанного плана. Они полагают, что целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры является лишь очередным шагом в осуществлении этого плана.

План РФ по разрушению зерновой сделки План РФ по разрушению зерновой сделки План РФ по разрушению зерновой сделки План РФ по разрушению зерновой сделки

Напомним, что 21 июля Белый дом назвал самый вероятный путь вывоза украинского зерна. По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джона Кирби, зерно из Украины вероятно будет экспортироваться сухопутными путями. Впрочем, этот путь менее эффективный по сравнению с морскими маршрутами.

Также американские аналитики заявили, что Россия хочет показать, что зерновая инициатива без нее невозможна. По словам экспертов ISW, в Кремле могут испортить отношения со странами, которые зависят от поставок зерна из Украины.