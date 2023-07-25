С прицелом на Тайвань: китайская армия отработала форсирование войск через море

На гражданском пароме НОАК перебросили танки, БМП, броневики и личный состав. Аналитики считают, что это была отработка вторжения на остров.

Народно-освободительная армия Китая провела учения по морской транспортировке войска с помощью большого парома. Очевидно цель заключалась в том, чтобы отработать высадку на Тайвань. Об этом сообщает Army Recognition.

Масштабная десантная операция привлекла внимание международных СМИ. Во время интегрированных военно-гражданских учений по проектированию мощности на большие расстояния бригада Военно-морских сил использовали пассажирское судно. Корабль с большим водоизмещением использовали для транспортировки войск в Бохайском море.

Для десантирования войск бригада организовала войска в несколько боевых групп, которые все поместились на корабль. Пассажирское судно "Чан Шань Дао" перевозило разнообразную военную технику, в том числе танки, БМП, тактические машины, грузовик, а также значительное количество военнослужащих.

Цель учений — оценка способности ВМС НОАК осуществлять морские перевозки в особых условиях.

НОАК часто использует большие паромные суда для перевозки войск. Эта практика широко применяется во время амфибийных десантных операций во всем мире. Учитывая ограниченное количество специальных десантных кораблей, паромы могут играть решающую роль в морских транспортных миссиях после того, как морские пути и порты будут обезопасены.

Аналитики предполагают, что учения являются гипотетической операцией НОАК по "воссоединению" Тайваня. Сейчас остров готовится провести свои учения, которые будут направлены на силовое сопротивление "воссоединению".

Напомним, 17 июля Китай подвел к границам Тайваня 16 боевых кораблей и 15 самолетов.

12 июля в НАТО заявили, что КНР бросает вызов безопасности блока. Китай на это заявил, что Альянс хотел расширить влияние в его регионе.