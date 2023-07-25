Обвинили ВСУ: в Черном море морские дроны атаковали российский корабль "Сергей Котов"

По информации Минобороны РФ, атака беспилотников якобы была безуспешной, так как экипажу удалось поразить аппараты штатным вооружением с дистанции 800 метров.

В ночь на 25 июля была осуществлена попытка атаки двумя быстроходными безэкипажными катерами по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, корабль патрулировал акватория Черного моря в 370 км юго-западнее Севастополя.

Традиционно оборонное ведомство страны-агрессора обвинило в атаке Вооруженные силы Украины. В публикации сказано, что атака на российский военный корабль была безуспешной.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота", — пишет пресс-служба.

Отмечается, что оба дистанционно-управляемых катера якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. При этом объекты были поражены с дистанции 1000 и 800 метров, уточнили в Минобороны.

"Пострадавших нет. Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", — сказано в завершении.

Отметим, что на момент публикации украинские официальные источники не комментировали событие.

Корабль проекта 22160

"Сергей Котов" — модульный патрульный корабль проекта 22160. Это один из самых новых кораблей в военно-морском флоте РФ. Он был спущен на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.

Полное водоизмещение – 1800 тонн, экипаж состоит из 28 человек, автономность плавания в пределах 60 суток.

Патрульный корабль "Сергей Котов"

На вооружении корабля состоят универсальная артиллерийская 76,2-миллиметровая установка АК-176МА со скорострельностью до 120 выстрелов в минуту и два 14,5-миллиметровых пулемета КПВ в морских тумбовых пулеметных установках (МТПУ).

Благодаря модульной конструкции корабля, есть возможность установки контейнерного вооружения, в том числе крылатых ракет "Калибр", или Х-35.

"Сергей Котов" оснащен новейшим радиолокационным комплексом "Позитив-МК", который работает в активном и пассивном режиме. В пассивном режиме, как утверждают российские источники, комплекс "гарантированно" обнаруживает излучения работающих передатчиков надводных кораблей противника на расстоянии до 300 километров. Что касается активного режима, то эти данные не разглашаются.

Напомним, что в мае произошло аналогичное нападение в Черном море на российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Тогда украинские морские дроны нанесли незначительные повреждения кораблю, что было подтверждено соответствующими видеокадрами.