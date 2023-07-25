Конвои НАТО могут защитить от России корабли Украины с зерном, — адмирал ВМС США

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис отметил, что ООН вряд ли сможет взять на себя эту роль из-за вето России в Совете безопасности.

Страны НАТО или "коалиция добровольцев" во главе с США могли бы сопровождать суда с украинским зерном в Черном море. Об этом заявил Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, сообщает Bloomberg.

Россия после прекращения участия в "зерновой сделке" заявила, что готова нападать на суда. По его мнению, это очень усложнит, если не сделает невозможным получение страховки для грузоотправителей зерна. Это также касается и другой сельскохозяйственной продукции, что фактически создаст блокаду.

Ставридис напомнил о конвоях в Персидском заливе, которые США организовали в конце 1980-х годов, когда нефтяным танкерам Кувейта "сменили флаг" и они перемещались в составе конвоев для защиты. В современных условиях, по его словам, может потребоваться полная замена флага. Международное право регулирует положения, которые позволяют защищать гуманитарные перевозки в зонах конфликтов. Адмирал в отставке считает, что реализовать такую миссию должна НАТО или "коалиция добровольцев" во главе с США. ООН вряд ли сможет взять на себя эту роль из-за вето России в Совете безопасности.

Черноморская зерновая инициатива

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, заключенное между Россией и Украиной при участии Турции и Организации Объединенных Наций. Она предусматривает экспорт зерна и других сельскохозяйственных товаров из украинских портов, которые блокируют российские оккупанты. В июле Москва объявила, что не намерена придерживаться инициативы.

Напомним, 22 июля в Белом доме заявили, что в Черном море начинается минная война. Войска РФ установили дополнительные морские мины в Черном море на подходах к украинским портам.