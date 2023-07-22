Провал зерновой сделки: в Черном море начинается минная война, — Белый дом

Россия установила дополнительные морские мины в Черном море на подходах к украинским портам, сообщил спикер Совбеза США Адам Ходж. Это попытка оправдать любые нападения на гражданские суда и обвинить в этих нападениях Украину.

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Выход России с начала этой недели из договора об экспорте украинского зерна вызывает нарастающую нервозность не только в странах Черноморского бассейна, но и в Украине. По мнению пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Адама Ходжа, ситуацию обостряет то, что Россия дополнительно заминировала водные маршруты, чтобы обвинить в этом украинские силы. О том какие сценарии могут иметь место в черноморском регионе пишут обозреватели Geopolitika News.

После выхода РФ из зернового соглашения экспорт украинской сельхозпродукции не продолжится. Это приведет к глобальным последствиям для западных компаний и спекуляции продовольствия на мировых рынках.

Кроме того, имеет место эскалация в Черном море. По словам Ходжа, Вашингтон располагает данными о том, что

Москва рассматривает возможность нападения на гражданские суда в Черном море, а российские военные могут расширить свои цели на украинские зерновые объекты.

Более того, Москва готовит операцию, чтобы подобные атаки выглядели как совершенные Украиной. Комментируя ролик, где российские военные якобы уничтожают украинскую морскую мину, Ходж отметил, что РФ сама заминировала морские маршруты.

"Наша информация свидетельствует о том, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и обвинить в этих нападениях Украину". — подчеркнул представитель Белого дома.

Авторы публикации в свою очередь отметили, что теперь в регионе может начаться "минная война", так как американская сторона также может подготовить провокацию с целью дальнейших обвинений в адрес РФ в связи с ее выходом из зернового соглашения.

Ранее сообщалось, что Россия намерена полностью исключить Украину из мирового рынка продовольствия. Обозреватели The Financial Times сообщили, что президент РФ Владимир Путин предложил "альтернативную" зерновую инициативу, согласно которой Катар будет платить Москве за доставку российского зерна в Турцию.