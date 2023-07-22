Росія встановила додаткові морські міни в Чорному морі на підходах до українських портів, повідомив речник Радбезу США Адам Ходж. Це спроба виправдати будь-які напади на цивільні судна і звинуватити в цих нападах Україну.

Related video

Вихід Росії з початку цього тижня з договору про експорт українського зерна викликає зростаючу нервозність не тільки в країнах Чорноморського басейну, а й в Україні. На думку прессекретаря Ради національної безпеки США Адама Ходжа, ситуацію загострює те, що Росія додатково замінувала водні маршрути, щоб звинуватити в цьому українські сили. Про те, які сценарії можуть мати місце в чорноморському регіоні, пишуть оглядачі Geopolitika News.

Після виходу РФ із зернової угоди експорт української сільгосппродукції не продовжиться. Це призведе до глобальних наслідків для західних компаній і спекуляції продовольства на світових ринках.

Крім того, має місце ескалація в Чорному морі. За словами Ходжа, Вашингтон має дані про те, що Москва розглядає можливість нападу на цивільні судна в Чорному морі, а російські військові можуть розширити свої цілі на українські зернові об'єкти.

Ба більше, Москва готує операцію, щоб подібні атаки виглядали як вчинені Україною. Коментуючи ролик, де російські військові нібито знищують українську морську міну, Ходж зазначив, що РФ сама замінувала морські маршрути.

"Наша інформація свідчить про те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі та звинуватити в цих нападах Україну", — підкреслив представник Білого дому.

Автори публікації зі свого боку зазначили, що тепер у регіоні може розпочатися "мінна війна", оскільки американська сторона також може підготувати провокацію з метою подальших звинувачень на адресу РФ у зв'язку з її виходом із зернової угоди.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір повністю виключити Україну зі світового ринку продовольства. Оглядачі The Financial Times повідомили, що президент РФ Володимир Путін запропонував "альтернативну" зернову ініціативу, згідно з якою Катар платитиме Москві за доставку російського зерна до Туреччини.