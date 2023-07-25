Прятал оружие под кроватью 6-летней дочери: в Запорожье мужчина готовил теракт против военных

В квартире мужчины обнаружили схрон с боеприпасами. Основной целью злоумышленника были представители командования ВСУ и спецназовцы СБУ.

В Запорожье СБУ задержала мужчину, который планировал теракты на передовой и в городе. Горожанин работал на агентурную сеть ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанный был участником агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье. Его "коллег" задержали во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона.

Сам мужчина обустроил дома схрон с боеприпасами, которые спрятал под кроватью, где спит его 6-летняя дочь. У подозреваемого обнаружили автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые и дымовые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружению.

"По имеющимся данным, именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и вблизи передовой. Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины", — отметили в СБУ.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал еще весной этого года. По указанию кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором злоумышленники складировали незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.

Напомним, что нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, политик в оккупированном Бердянске наладил поставки горюче-смазочных материалов для военной техники ВС РФ.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине СБУ задержала коллаборанта, который водил односельчан на "расстрел". Во время временной оккупации региона мужчина в составе карательных отрядов РФ участвовал в похищении украинских патриотов, которых потом отвозили в застенки и подвергали жестким пыткам.